"I vu' cumprà non erano sulla Rambla quel giorno": bufera su un tweet di Rita Pavone

Buttare sul ridicolo, per antipatia verso chi l'ha scritta, una notizia che può eessere collegata alla morte di tante persone, è da vomito. — Rita Pavone Official (@Rita_Pavone_) 20 agosto 2017

Lunedì 21 Agosto 2017, 14:17 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2017 15:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gaffe social per. La cantante ha retwittato sul suo profilo una bufala che girava sul web che sottolineava l'assenza di venditori ambulanti stranieri lungo la Rambla nel giorno dell'attentato. In molti l'hanno definita razzista e lei ha bloccato gli utenti."Buttare sul ridicolo, per antipatia verso chi l'ha scritta, una notizia che può essere collegata alla morte di tante persone, è da vomito - ha scritto in un nuovo tweet - Non lo scrivo io, Lo scrivono gli spagnoli... Io che sono di casa in Spagna da 40 anni e che conosco la Catalunya da una vita, mi sento dare lezioni dal turista del fine settimana...Se un quotidiano riporta una notizia smentendola, vuol dire che quella notizia è stata riportata su molti altri quotidiani. Is that clear?"