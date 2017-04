Il capo ruba le sue foto e quelle della figlia di 2 anni: «Ci ha messo in un sito porno»

Sabato 15 Aprile 2017, 19:59 - Ultimo aggiornamento: 16 Aprile, 18:10

Scopre una foto sua e della bimba di 2 anni in un sito porno. Nikki Elliott, 26, ha scoperto che il capo del pub presso il quale lavorava era entrato in possesso di alcune foto sue e della sua bambina di 2 anni e le aveva caricate in un sito hot sotto la voce di ricerca "violentami".La donna è rimasta scioccata nell'apprendere anche l'intento dell'uomo di inserire le foto della sua sorellina di 16 anni. Nikki non è stata l'unica vittima del suo capo, l'uomo aveva preso altre foto e aveva inserito diverse donne sullo stesso sito, dopo una serie di segnalazioni è stato denunciato e ora rischia il carcere.Le foto sono però ancora presenti sul sito e pare non ci sia modo di rimuoverle. Secondo la polizia britannica, come riporta anche il Mirror , il sito avrebbe i server negli Usa e data la diversa giurisdizione agire legalmente contro il sito non è affatto facile, come non lo è rimuoverne i contenuti. Nikki è ora in contatto con le altre vittime e insieme si stanno battendo per avere riconosciuto il loro diritto all'oblio e vedere condannato il suo ex capo.