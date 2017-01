Sabato 7 Gennaio 2017, 21:09 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 21:59

Il funerale di un politico di Taiwan si è trasformato in uno show a luci rosse con la partecipazione di circa 50 ballerine di pole dance e spogliarelliste. Il video ha fatto il giro del web.La banda, i percussionisti e un gruppo di persone travestite da divinità hanno sfilato bloccando le strade di Chiayi, città nel sud di Taiwan. Il politico,, è morto il mese scorso.In Taiwan è consuetudine accompagnare a miglior vita il defunto con eventi e manifestazioni in grande stile. La famiglia di Tung ha organizzato la sfilata per onorare il politico, attivo per anni nella politica locale.