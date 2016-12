Indonesia, auto perde il controllo e si schianta: papà salva i figli con una mossa da ninja

Sabato 24 Dicembre 2016, 18:36 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2016 19:52

Nessun effetto speciale in stile Hollywood, nessuno stuntman in azione. Solo il guizzo felino di un papà che, con una rapidità impressionante e una mossa da vero ninja, ha messo in salvo i suoi bambini: è successo a Jambi, in Indonesia, dove la scena al cardiopalma è stata registrata da una telecamera di sicurezza e postata on line, diventando immediatamente virale.Come mostrano le immagini, l'uomo era alle prese con la riparazione di una moto al Selatan Jaya motors, un'officina meccanica della piccola cittadina indonesiana. Le mani sui pezzi di ricambio, ma la mente costantemente rivolta ai figli che giocavano a poca distanza da lui. Ed è stato proprio il suo occhio vigile e il suo passo scattante a salvare i suoi bambini che rischiavano di essere travolti da un'auto. In una frazione di secondo, infatti, l'uomo ha realizzato che una macchina stava per perdere il controllo e si è lanciato verso i piccoli afferrandoli per le spalle. Poi, con una capriola degna di un ninja, li ha trascinati via dalla traiettoria della vettura mettendoli in salvo.Il video pubblicato dal sito Jambi Tribune è diventato immediatamente virale e ha raccolto oltre 4 milioni di visualizzazioni in poche ore. Ovviamente la rapidità della mossa non è passata inosservata e in tanti hanno dimostrato ammirazione per l'agilità di questo super-papà, paragonato a Kung Fu Panda e a star del cinema d'azione come Jackie Chan e Liam Neeson. «Ho visto il video dieci volte - ha commentato un utente - non riesco proprio a credere ai miei occhi».