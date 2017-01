Isabella Biagini investita dopo lo sfratto: «Stavo andando a Lourdes»

Martedì 10 Gennaio 2017, 11:34 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 11:46

Ancora drammi per Isabella Biagini che in un videomessaggio inviato a Barbara D'Urso, andato in onda nella prima puntata di Pomeriggio Cinque del 2017 fa il punto della sua situazione. L'attrice, volto noto delle commedie anni '70, ha raccontato del suo sfratto avvenuto pochi giorni prima di Natale dopo il quale ha subito anche un incidente.Isabella è stata investita da un'auto mentre cercava di raggiungere il suo cagnolino. «Stavo andando a Lourdes, ma mi ha presa una macchina», ha confessato alla D'Urso, poi con fare ironico aggiunge nel messaggio: «C'è qualche signore carino a cui potrei cambiare il catetere, che sta bene con la pensione? Così potrei sistemarmi».La donna aveva annunciato che sarebbe andata a vivere alla Caritas, dove però pare non si sia mai presentata.