Jeremy, il bel detenuto, esce di prigione con un contratto da modello: ecco la sua nuova vita

Una foto pubblicata da JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) in data: 30 Ago 2016 alle ore 16:47 PDT

God is good Una foto pubblicata da JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) in data: 27 Set 2016 alle ore 16:58 PDT

Good to be home Una foto pubblicata da JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) in data: 2 Nov 2016 alle ore 16:52 PDT

Merry Christmas! #christmas2016 #meeksfamily #blessed #godisgood Una foto pubblicata da JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) in data: 25 Dic 2016 alle ore 19:44 PST

Martedì 3 Gennaio 2017, 10:19 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2017 11:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vita dil'ex detenuto diventato modello dopo essere uscito di prigione, è notevolmente cambiata. Conosciuto come il "criminale più bello del mondo", è diventato famoso dopo che la foto segnaletica era stata pubblicata online diventando in pochissimo tempo virale.Un'agenzia di moda gli ha proposto un contratto e da allora il profilo Instagram ha fatto numerosi proseliti. Dagli scatti regalati alle fan sembra che non gli manchi nulla: l'uomo, riunitosi con la moglie e i figli, si è fatto fotografare accanto ad auto fiammanti e ville esclusive. Le foto sono accompagnate da didascalie "Dio è buono" ed "è bello essere a casa".