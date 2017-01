Mercoledì 11 Gennaio 2017, 11:37 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 11:37

Su una cosa almeno Angelina Jolie e Brad Pitt si sono trovati d'accordo: il loro atto di divorzio sarà gestito in forma strettamente privata. Un'intesa raggiunta per il bene dei sei figli, hanno indicato le star in una dichiarazione congiunta in cui si afferma che i due «lavoreranno insieme per riunire la famiglia». Per mantenere top secret i futuri dettagli della separazione Brad e Angelina hanno deciso di far ricorso a un giudice o privato, procedura abbastanza comune nei divorzi delle star. Jolie e Pitt sono stati insieme per 12 anni e sposati per due; Angelina ha chiesto il divorzio lo scorso 19 settembre. Era stato proprio il destino dei bambini a dividere la coppia: lei vuole la custodia totale, lui ha chiesto voce in capitolo. Attualmente è in vigore un'intesa informale: i ragazzi stanno con lei, lui ha diritto a visite sotto supervisione.