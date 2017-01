«È malato», Justin Bieber abbandona il suo cane. Fan indignati

Merry xmas Una foto pubblicata da Todd (@toddthestud) in data: 25 Dic 2016 alle ore 08:00 PST

Sabato 7 Gennaio 2017, 14:34 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 16:20

Justin Bieber finisce nuovamente al centro delle polemiche. Il cantante avrebbe "abbandonato" il suo cane Chow Chow, per cui aveva aperto anche un profilo Instagram, dopo aver scoperto che è malato e alla notizia i seguaci e i fan si sono indignati in massa.A denunciarlo a Tmz è stato lo stesso ballerino di Bieber, Cj Salvador a cui Todd, il cucciolo di pochi mesi, è stato affidato. "Mi ha detto che me lo dava perché non riusciva a occuparsene per i troppi impegni di lavoro, ma poi durante una visita veterinaria di routine ho scoperto la verità. Toddy soffre di una grave displasia all'anca, per questo deve essere operato" spiega il suo nuovo proprietario che è riuscito a trovare gli 8mila dollari necessari con una raccolta fondi su GoFundMe."Ci sono riuscito, ringrazio tutti, non potevo proprio accettare di dover sopprimere il mio amato cagnolino" ha detto il ballerino di Bieber.