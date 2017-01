Kate Moss risponde alla lettera di una fan dopo 23 anni: «Scusa per l'attesa»

Sabato 7 Gennaio 2017, 16:37 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 16:51

E' il 1994 e una giovanissima Kate Moss è all'apice del suo successo. Ai livelli (se non oltre) le attuali Cara Delevingne o Gigi Hadid. Sfila per i più importanti stilisti del mondo, esce con il bello del momento - un certo Johnny Depp - e riceve migliaia di lettere dai fan ogni giorno. Nel 2017, dopo 23 anni, una di queste missive ha finalmente ricevuto una risposta: a scrivere era Fiona, un'ammiratrice che le raccontava del suo sogno di fare la parrucchiera in modo da poterla acconciare un giorno.«E' vero che esci con Johnny Depp? - chiedeva Fiona - se sì, puoi mandarmi il tuo e il suo autografo?». Il tutto incorniciato da fiori disegnati e il mantra «Keep smiling» (continua a sorridere). Ebbene, il momento di Fiona è finalmente arrivato: l'agenzia di Kate ha twittato una foto della lettera e fatto sapere che la fan riceverà l'autobiografia firmata dalla top model. «Scusa per l'attesa», si legge nella didascalia. Meglio tardi che mai.