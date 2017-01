L’«acchiappo» fallito del Pipita

Venerdì 6 Gennaio 2017, 23:46 - Ultimo aggiornamento: 7 Gennaio, 08:24

«I miei genitori se la sono presa moltissimo: mi hanno spiegato che non avrei mai dovuto rendere pubblica una conversazione privata e per di più con un personaggio così famoso». Poche parole che rendono l’idea di una ragazza che, a dispetto delle fattezze da femme fatale, è ancora e per sua fortuna poco più che un’adolescente, sognatrice come si addice alle nate sotto il segno dei Pesci, specie se di «un’annata” recente come il ‘98 . Ad ogni buon conto, un campione e sex symbol come Higuain non sarà stato felice di far sapere al mondo che una diciottenne gli aveva detto di no.Ma chi di social ferisce di social perisce. Il calciatore infatti non avrebbe fatto altro che replicare un copione ben noto alla spadista: lei mette un like su un post di un personaggio famoso come tante altre ragazze, i suddetti personaggi la notano e spesso, molto spesso, iniziano a scriverle. «Potrei fare una lista enorme di vip che mi hanno contattata in chat - racconta Antonella che intanto si è iscritta a Scienze Politiche alla Seconda Università di Napoli dopo aver conseguito la maturità classica con 85 - per prima cosa mi chiedono quanti anni ho, poi alcuni si fermano lì ed altri invece vanno avanti. Di questi ultimi qualcuno si limita a qualche conversazione, altri vanno avanti». Qualcuno, poi, va decisamente avanti come il tronista di “Uomini e Donne” Amedeo Barbato, che con la bella fashion blogger si è lasciato a settembre dopo sei mesi di amore.«Ci siamo conosciuti su Instagram - ricorda Antonella - e poi lui è venuto al Sea Garden di Salerno per un evento. Era il 20 marzo, un colpo di fulmine. Lui è simpaticissimo ed io mi divertivo molto, abbiamo anche fatto le vacanze insieme ma poi mi sono resa conto che non mi trovavo mentalmente. Non era proprio amore amore». Insomma, una ragazza decisa ed anche un po’ romantica, tanto più che da allora il cuore di Antonella è libero anche se non sogna il matrimonio. «Mi voglio godere ancora un po’ la vita - spiega - in fondo io ho avuto solo due ragazzi: Amedeo, appunto, e Valerio Cuomo, con cui sono stata fidanzata sei mesi». Un amore nato stavolta in pedana, tra le gare regionali in cui tutti si conoscono ed ogni appuntamento è come una festa di famiglia.«Antonella è esattamente l’opposto di quel che si potrebbe pensare ora - spiega dal canto suo il ct della nazionale di spada Sandro Cuomo - al Collana, dove da due anni si allena con noi al Club schermisco partenopeo, le vogliamo tutti molto bene perché è una ragazza buona e generosa, oltre che una brava atleta. Potrebbe fare di più se non fosse distratta da altri interessi, ma queste sono scelte che dipendono dai propri obiettivi, fare su e giù da Salerno non è facile e tre giorni a settimana non bastano». Un su e giù in cui, peraltro, la Fiordelisi è stata sempre accompagnata in auto dal padre, distinto avvocato dell’Agenzia delle Entrate e molto presente insieme alla moglie nella vita della figlia che non ha mai lasciato andare sola ad una gara. Una ragazza perbene con un talento innato per i social. «Mi piace moltissimo - ammette - tutto è nato perché amavo fotografare paesaggi. Mi sono iscritta a Facebook nel 2011, ho realizzato che postando foto del mio fisico aumentavano i follower ed ho lasciato perdere i paesaggi. Poi su suggerimento dei miei genitori due anni fa mi sono iscritta ad Instagram, perché è lì che incontri le aziende, ed i miei contatti sono volati: oggi ne ho 220mila lì, 107mila su Facebook ed appena 15mila su Ask, motivo per cui non lo consideravo molto seguito».Bella, spigliata e digitale, la Fiordelisi ha conquistato anche Gianluca Vacchi: «un paio di anni fa indossai una sua maglietta Resilienza e lo taggai, lui fu molto colpito e carinamente mi scrisse in chat per ringraziarmi. Il mio idolo però è Chiara Ferragni, non solo perché ha tantissimi follower ma perché è fine, ha classe». E con la Ferragni, Antonella ha in comune anche la passione per la musica. Da poco più di un mese infatti studia da dj a Salerno con Angelo Vitulano del Bea’z, e per Capodanno si è esibita come special guest di un aperitivo selezionando musica house. «Per ora non so ancora bene cosa farò da grande - ammette - ho tanti interessi e li vorrei portare avanti tutti, anche la sciabola mi ha attirato così come il mondo dei social che però richiede impegno: almeno una foto al giorno la devi postare. Essere famosa mi piace, ma è anche pericoloso».