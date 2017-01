La foca giocherellona pattina allegramente sul ghiaccio | Video

Domenica 8 Gennaio 2017, 10:47 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2017 11:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche per gli animali ilè un momento fondamentale di relax e divertimento. Lo dimostra questo video proveniente da, nel quale unagioca allegramente pattinando sul fondo ghiacciato.L'animale è talmente divertito dal fatto di scivolare sul ghiaccio da rilanciare l'andatura avanti e indietro, con le movenze tipiche dello slittino.La foca non ha bisogno di pattini e sfrutta tranquillamente le caratteristiche del suo rivestimento, grasso e scivoloso.Probabilmente il luogo in cui l'animale viene ripreso è uno zoo o un parco acquatico. D'estate ci sarà tempo per giocare tenendo la palla sul naso, ma nella stagione invernale alla foca piace scivolare.