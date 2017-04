La proposta di nozze sul pallone nello spazio: «Amy sei fuori dal mondo»

Proposta di matrimonio 'fuori dal mondo' per una coppia di fidanzatini statunitensi, che si sono scambiati la fatidica promessa grazie alla complicità di un orsetto bianco di peluche con un grande cuore rosso lanciato ai confini dell'atmosfera a bordo di un pallone sonda. Alle sue spalle la sagoma della Terra che si staglia sul nero profondo dello spazio, e in primo piano il bigliettino ironico: «Amy, sei davvero fuori dal mondo! Vuoi sposarmi?».L'impresa, che si è conclusa felicemente con un 'sì', è stata architettata da Erik Rasmussen, un appassionato di spazio che vive in Oregon: con un investimento di 500 dollari non ha solo conquistato la sua amata, ma ha pure contribuito a finanziare il progetto 'Earth to sky calculus', con cui giovani studenti californiani lanciano palloni sonda per monitorare gli effetti delle radiazioni cosmiche sull'atmosfera terrestre e per cercare nuove forme di vita nella regione più esterna, quella della stratosfera.Per sostenere le spese dei lanci che avvengono quasi settimanalmente, i ragazzi mettono a disposizione i loro palloni a elio per trasportare oggetti e messaggi di ogni tipo (dai biglietti di auguri per i compleanni ai logo aziendali) dietro il pagamento di piccole somme. Erik ha deciso di provarci per rendere unica la sua proposta di matrimonio ad Amy, come racconta sul sito 'Spaceweather.com'. «Le ho chiesto di chiudere gli occhi, mentre facevo apparire l'immagine sullo schermo della tv. Quando tutto era pronto - continua Erik - mi sono messo in ginocchio con l'anello in mano e le ho detto di aprire gli occhi. Mentre iniziava a realizzare quello che stava accadendo, le ho chiesto di sposarmi». L'immagine del peluche ai confini del mondo ha fatto subito colpo: «è apparsa entusiasta - ricorda Erik - e molto impressionata dagli sforzi che abbiamo fatto per questa proposta. E, a proposito, ha detto sì».