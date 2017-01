💛💛💛💛💛 Una foto pubblicata da *~ MIQUELA ~* (@lilmiquela) in data: 28 Nov 2016 alle ore 19:04 PST

Lunedì 9 Gennaio 2017, 12:59 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 13:46

Guardando la foto profilo ha le fattezze di un personaggio da videogioco e sta destando la curiosità degli internauti e degli utenti di Instagram. Si chiamameglio nota online come @lilmiquela, vive a Los Angeles, ha molti amici nel mondo dello spettacolo ed è una fan del compianto George Michael. Il suo account però è un mistero perché la ragazza non esiste.Il "Washington Post" ha provato a intervistare lei e i suoi amici, ma senza successo. Il profilo è sorto circa otto mesi fa e da allora sono stati pubblicati 137 post. Il fisico enigmatico e il dubbio che sia solo costruita digitalmente hanno fatto in modo che nel tempo conquistasse 126mila followers.I suoi selfie sono fuorvianti: da un lato appare un personaggio con frangetta e lentiggini marcate, dall'altro parti del corpo così palesemente reali, come le dita smaltate."Sei vera?", "Hai un corpo normale ma il viso di un Sims", "Sei un Sims?", i commenti e le domande dei followers. Lei dice di essere Miquela in Rhinestones, ovvero in strass, una pietra che simula il diamante. E sembra tutto finto. Per alcuni utenti potrebbe essere una trovata pubblicitaria per lanciare un prodotto o le stravaganze di qualche artista.