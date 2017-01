#Gelo sull’Italia, il nostro inviato in #Molise @lucaciceroni scivola nella neve, ma non si scoraggia e continua il collegamento. pic.twitter.com/kyhvmsQILR — Sky TG24 (@SkyTG24) 7 gennaio 2017

Domenica 8 Gennaio 2017, 09:49 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2017 10:20

L'inviato sprofonda nella neve, cade ma non si ferma e il collegamento va avanti. Luca Ciceroni, giornalista di Sky Tg24, ha sperimentato in prima persona i disagi per le abbondanti nevicate di queste ore in Molise. Il passo falso, però, non gli impedisce di proseguire il servizio.