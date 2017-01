Lui la tradisce, lei perde 45 chili: ora è una donna diversa

Martedì 3 Gennaio 2017, 13:19 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2017 13:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo aver dato alla luce la sua bambina,, 34 anni di Houston, in Texas, era arrivata a pesare 118 chili. Il matrimonio era in crisi e ci sono voluti sei mesi per capire che suo marito la tradiva con un’altra. Da quel momento ha deciso che era ora di cambiare vita e taglia. Betsy ha perso 45 kg ed è in forma.Betsy ha detto addio agli snack zuccherati, alle patatine fritte, al cibo spazzatura per dare spazio a frullati, verdure e frutta. Lo stile di vita è completamente cambiato: la donna pesa 72 chili, va in palestra 6 volte alla settimana e non rimpiange di aver lasciato il marito, al quale ha chiesto immediatamente il divorzio.“Ho avuto voglia di piangere a ogni allenamento ma tutta quella fatica mi è servita. Ora sono orgogliosa di me stessa”, ha dichiarato la 34enne al Daily Mail, che sta crescendo da sola la figlia di quasi 4 anni.