Madalina Ghenea è diventata mamma: «La gioia più grande della mia vita»

Ciao bellissima! 🎀🐣 Un post condiviso da Madalina Diana Ghenea (@officialmadalinaghenea) in data: 15 Apr 2017 alle ore 12:15 PDT

La gioia più bella. Una luce immensa. Un amore che ti travolge e riscalda tutto intorno. Il momento più bello della mia vita. Non posso non condividerlo qui con voi che tutto i giorni mi dimostrate un grande e costante affetto . Benvenuta piccola 💖 @vanityfair @vanityfairitalia Un post condiviso da Madalina Diana Ghenea (@officialmadalinaghenea) in data: 14 Apr 2017 alle ore 04:48 PDT

Why so serious? #happyparents ❤🍼🙏🏻🎀😜 Un post condiviso da Madalina Diana Ghenea (@officialmadalinaghenea) in data: 12 Apr 2017 alle ore 08:05 PDT

Domenica 16 Aprile 2017, 15:48 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2017 16:11

La notizia della gravidanza era stata annunciata come " un miracolo ". Ora, a 28 anni, Madalina Ghenea è diventata mamma per la prima volta.La modella e attrice romena, diventata celebre grazie a uno spot con Raul Bova e Teresa Mannino, e poi consacratasi nel mondo dello spettacolo con il ruolo in 'Youth' di Paolo Sorrentino e al Festival di Sanremo 2016, ha annunciato il lieto evento su Instagram.La bimba che Madalina ha avuto dall'imprenditore e connazionale Matei Stratan è nata a Bucarest lo scorso 4 aprile ma solo due giorni fa è giunto l'annuncio ufficiale. Il nome, finora, non è stato rivelato. «La gioia più bella. Una luce immensa. Un amore che ti travolge e riscalda tutto intorno. Il momento più bello della mia vita. Non posso non condividerlo qui con voi che tutto i giorni mi dimostrate un grande e costante affetto . Benvenuta piccola», ha scritto Madalina.