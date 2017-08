Madonna, vacanza tra pizzica, Vesuvio pop, selfie e passeggiate nel barocco

Venerdì 18 Agosto 2017, 05:45 - Ultimo aggiornamento: 20 Agosto, 17:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il suo ingresso in piazza Duomo, a Lecce, dove Madonna è tornata per il secondo anno ma questa volta meno in incognito, è stata una vera festa. La pop star ha infatti passeggiato col suo staff e le gemelline Esther e Stella attorniata dalla folla, proprio come in una processione laica. Dopo essersi concessa a video e riprese, Madonna ha chiesto e ottenuto di salire sul campanile da dove ha potuto ammirare l’intera città.Come avvenne lo scorso anno la regina del pop si conferma una turista curiosa e allegra, ma anche scherzosa e autoironica (dopo aver improvvisato i passi di danza sulla pizzica salentina, la foto tra i pomodori che ha postato ieri su Instagram sembra uscita da un backstage di Dolce e Gabbana). Il tutto ovviamente convive con le esigenze di sicurezza di una star mondiale del suo calibro. Quella del suo cinquantonovesimo compleanno infatti è stata una festa blindata, riservata a pochi intimi (alcune amiche e la sua famiglia). Teatro dell’evento una struttura privata, messa a disposizione da un amico della famiglia Melpignano che ospita la popstar a Borgo Egnazia.Le uniche immagini della festa, neanche a dirlo, sono state postate dalla stessa artista sul suo profilo Instangram ufficiale. In una foto si vede la cantante in posa sexy su quello che sembra un autobus che probabilmente la sta accompagnando dal resort al luogo prescelto dalla festa. In un’altra sta brindando con due sue amiche e in un altro scatto sembra che si trovi in una piccola cappella. Corpetto smeraldo, gonna, guanto verde, immancabile cappello e un fantasioso ventaglio la mise scelta per la festa.Di verde vestite anche le due gemelline Stella ed Esther. Massimo riserbo per tutto il resto compreso il menù della serata. Ma è facile immaginare che la star abbia deciso di scegliere prodotti gastronomici locali, vista la full immersion nell’Alto Salento. Divertimento genuino, quindi, per l’interprete di “Like a virgin” che ha voluto diversificare la vacanza rispetto a quella dello scorso anno quando giunse, sempre a Savelletri, insieme ad un gruppo di amiche e volle visitare parte del nostro territorio facendo, ad esempio, una capatina ad Alberobello. Venne notata anche mentre faceva jogging tra le strade di campagna proprio a Savelletri, insieme ad alcune guardie del corpo. La presenza quest’anno dei figli ha calamitato invece le sue attenzioni. Non si è staccata mai dai suoi bambini e ogni passo è fatto in funzione delle esigenze degli stessi.Anche durante la festa le piccoline hanno avuto a disposizione animatori ad hoc ed hanno avuto il primo approccio con il ballo. Bocche cucite invece allo Zoosafari su un’eventuale visita della cantante al parco faunistico fasanese e date le ormai poche ore che separano il gruppo dalla partenza potrebbe anche esserci una toccata e fuga per la gioia dei piccoli.