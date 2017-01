Morto Antonio Pelino, re dei confetti di Sulmona: stroncato da un infarto

Domenica 1 Gennaio 2017, 20:00 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2017 20:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stava facendo ritorno da un'escursione in montagna quando si è sentito male e non si è più ripreso. Un infarto fulminante ha colto questa mattina Antonio Pelino, mentre tornava, in compagnia del cognato, da una passeggiata sul monte Plaia, nel comune di Introdacqua (L'Aquila).Imprenditore molto apprezzato e conosciuto nel settore dolciario, tra i discendenti della famiglia dell'omonima azienda di confetti e fratello della senatrice Paola. Attualmente dirigeva un'altra azienda di confetti collegata all'azienda madre.Antonio Pelino aveva 65 anni. Era uomo di cultura e di sport. Aveva insegnato Economia nell'Università di Pescara-Chieti ma anche in altri atenei. Aveva presieduto il Panathlon Club di Sulmona, rilevandone le sorti alla morte del padre Olindo. In questi mesi aveva fondato un'associazione culturale, Ares, organizzatrice di diverse iniziative, convegni e pubblicazioni, in vista delle celebrazioni del Bimillenario Ovidiano.Pelino è stato colto da malore intorno alle 11.30. Sul posto si sono recati polizia e carabinieri, che dopo aver accertato la morte naturale dell'uomo, e dopo aver ascoltato il magistrato di turno, hanno riconsegnato la salma alla famiglia per la celebrazione dei funerali.Il cordoglio del mondo politico, specialmente quello forzista, è giunto alla sorella di Pelino, Paola, senatrice di Forza Italia.