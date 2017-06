Naike Rivelli, le pantofole-dildo: la forma è inequivocabile

Domenica 18 Giugno 2017, 17:21 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2017 21:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

", così esordisceall'inizio della sua nuova provocazione, affidata come sempre ad. Naike infatti questa volta cambia stile e non si denuda ad uso e consumo dei fan, bensì mostra un paio diin peluche dalla forma esplicitamente fallica.Poi Naike non esita, alla fine, a lanciare una frecciatina alla più seguita d'Italia su Instagram, ovvero. In riferimento alle battute e ai meme che girano in rete sui piedi della fashion blogger fidanzata di Fedez, la Rivelli conclude, riferendosi alle pantofole che hanno dimensioni piuttosto ingombranti, con la frase "".