Sabato 7 Gennaio 2017, 17:41 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 18:25

L'ondata di gelo che sta travolgendo l'Italia, e in particolare le regioni del Sud, sta anche regalando scenari da favola: l e fontane ghiacciate di Roma i trulli di Alberobello imbiancati così come i Sassi di Matera, le stalattiti di ghiaccio della cascata delle Marmore e il cono innevato del Vesuvio. Ma anche la neve che ricopre le spiagge fino a sfiorare il mare. Come in una foto che sta sollevando molta curiosità sui social, poiché non si riesce a capire dove sia stata scattata: Cirò Marina? Policoro? Montegiordano? Aiutateci a scoprire la verità!