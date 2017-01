Mani sul pancione, il dottore comincia a premere: la manovra insolita in sala parto

Yıllar önce ters gelen yani makat gelişi veya transvers olan bebekleri baş gelişi hale getirmek ve normal vajinal Doğum yapmalarını sağlayan bir yöntem. O yıllarda belki de bir çok hastanın hayatını kurtaran bu yöntem ne ilginçtir ki günümüzde hasta için çok riskli olduğundan hiç uygulanmıyor neredeyse. Yıllar için de bilimin gelişimi gerçekten çok ama çok hızlı. Bilimi takibi bıraktığınız anda artık yetişmek bir hayal. Öğrenci yetiştirmek sanırım bu konuda en büyük avantajımız. Onlara an ve an tüm yenilikleri ile bilimi aktarmak bizim en büyük görevimiz. Böylece geride kalmak söz konusu olmuyor. 👨🏻‍🔬Yaşasın bilim 🔬 #bilim #science Un video pubblicato da Doç.Dr.Erdin İlter (@dr.erdin) in data: 2 Gen 2017 alle ore 07:30 PST

Sala parto, il ginecologo preme con movimenti studiati sul pancione della partoriente: la manovra messa in atto dal dottor Erdin, che ne ha condiviso una dimostrazione su Instagram, è utilissima nel caso in cui il nascituro si trovi in posizione podalica, ovvero con i piedi rivolti verso il collo dell'utero. Con questa tecnica il parto vaginale è semplificato per mamma e bambino.