Venerdì 6 Gennaio 2017, 17:09 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2017 17:10

Paura per Gina Lollobrigida, ricoverata da alcuni giorni in un reparto del Campus Biomedico di Roma. Secondo quanto è trapelato da alcune scarne informazioni rilasciate dai medici, il ricovero nella struttura si sarebbe reso necessario per accertare le condizioni di salute dell’attrice che recentemente era stata colpita da una forte forma influenzale.In particolare, il sospetto era che una febbre persistente potesse essere legata ad una polmonite insorta come complicazione dell’influenza. «Una brutta influenza con un principio di polmonite ma ora Gina Lollobrigida sta meglio» recita il bollettino medico. Di più, i sanitari che hanno sottoposto l’attrice ad alcuni accertamenti, non hanno detto, anche per tutelare la privacy della paziente. Quello che è certo è che la Lollobrigida, che a luglio compirà 90 anni, dovrà rimanere ricoverata per alcuni giorni ancora per ulteriori esami clinici. La mitica «Bersagliera», rimasta scolpita nell’immaginario popolare per il personaggio che interpreta in «Pane, amore e fantasia», ha accanto l’assistente Andrea e il nipote Dimitri.