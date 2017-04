La Regina cerca un apprendista maggiordomo: ma è polemica sul salario

Domenica 16 Aprile 2017, 11:51 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2017 19:47

Avete sempre sognato di lavorare per la Casa Reale più famosa del mondo? Siete giovani e avete tanta voglia di imparare? Vi sentite portati per fare i maggiordomi? Ecco la vostra occasione, ma attenzione al salario di base.La Regina Elisabetta sta cercando un apprendista maggiordomo, con possibilità di carriera ma soprattutto con un contratto a tempo indeterminato. L'esperienza è considerata un valore aggiunto ma, come si legge nell'annuncio pubblicato sul sito della Royal Household, non è indispensabile. Inoltre, i contributi e le ferie sono pagati, mentre vitto e alloggio presso Buckingham Palace sono inclusi.Sembrerebbe il lavoro dei sogni, soprattutto per chi ha lavorato come cameriere o maggiordomo e ha esperienza nella ristorazione. Tuttavia, non sono mancate le critiche, come riporta anche Metro.co.uk. Tra i requisiti indispensabili, elencati nell'annuncio di lavoro, compaiono infatti le capacità di servire, con eleganza e classe, capi di stato come ospiti comuni, e si chiede capacità di adattarsi a diversi contesti, dai più regali a quelli meno informali. La polemica maggiore, tuttavia, riguarda il salario: 18.850 sterline all'anno, poco più di 22 mila euro. Una cifra considerata troppo bassa per il livello dell'ambito lavorativo, ma che comunque, come specificato dall'annuncio, è destinata a salire col tempo.