Riuscite a vedere l'uovo nascosto tra i fiori? Il rompicapo di Pasqua fa impazzire il web

Domenica 16 Aprile 2017, 17:29 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2017 18:05

Nuovo appuntamento con gli effetti ottici del vignettista ungherese Gergely Dudas, meglio conosciuto come Dudolf, che posta periodicamente sul web le sue vignette-rompicapo per sfidare gli utenti a trovare "l'intruso" di turno, animale od oggetto che sia, mimetizzato in intricatissimi disegni. A pochi giorni dal lancio su internet di un complicatissimo puzzle costituito da molti fiori tra i quali si nasconde un uovo (realizzato dalla ditta di floricoltura Bloom & Wild), Dudas risponde pubblicando su Facebook la sua sfida, sempre in chiave pasquale: un uovo nascosto accuratamente tra conigli, pulcini e tulipani.Riuscire a trovarlo non è semplicissimo, stando alle centinaia di commenti ricevuti dagli utenti, molti dei quali dicono di essersi scervellati durante la ricerca, anche se altri sostengono di aver impiegato pochi secondi.Dudas conquistò la notorietà internazionale nel dicembre 2015, quando pubblicò il disegno di un panda nascosto tra un gruppo di pupazzi di neve: da allora ha creato una serie di rompicapo che hanno fatto impazzire il web e ora si accinge a pubblicare, in tempo per Natale, un libro di vignette invernali della serie "cerca e trova".