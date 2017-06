Salma Hayek racconta: «Quando dissi no a Donald Trump»

Venerdì 16 Giugno 2017, 16:55 - Ultimo aggiornamento: 16-06-2017 18:07

Anche ai Presidenti capita di prendere i due di picche. Alla regola, se così la si vuole definire, non sfugge neppure l’attuale inquilino della Casa Bianca. Sì, proprio lui, il playboy Donald Trump, che, in passato, ha dovuto incassare un “no” illustre, quello di Salma Hayek. L’episodio risale a qualche anno fa e a raccontarlo, durante un’ospitata al programma televisivo americano The Daily Show, è stata proprio la bellissima attrice messicana.La fascinosa interprete di Desperado si trovava insieme al fidanzato di allora ad un evento di gala quando ad un tratto vide materializzarsi davanti a sé l’imponente figura del prode Donald. “A un certo punto, mi appoggiò una giacca sulle spalle con grande stupore del mio ragazzo”, ha spiegato in tv la Hayek. “Mi dispiace, ma la tua ragazza mi sembrava infreddolita”, proseguì rivolgendosi a lui”. Dopo qualche giorno, Trump, che aveva scambiato i numeri di telefono con le sue due nuove conoscenze, invitò l’attrice ad uscire. “Mi ha contattato più volte chiedendomi di uscire nonostante sapesse bene che fossi impegnata”, ha rivelato ancora la seducente Salma. “Ogni volta che ci sentivamo, riferendosi al mio fidanzato, mi diceva: “Quell’uomo non è abbastanza per te. Non è un tipo importante. Devi assolutamente uscire con me””.Nonostante la corte spietata, la Hayek, oggi felicemente sposata col milionario francese François-Henri Pinault, decise, senza pensarci troppo, di declinare tutti gli inviti di The Donald, che, così, dovette arrendersi. Più o meno allo stesso modo per Trump andò pure con un’altra attrice, Emma Thompson, invitata a cena senza successo negli anni Novanta, e con la nostra Lory Del Santo, che, recentemente, ha raccontato (pentita) di aver rifiutato le avances del Capo di Stato americano. “Era la terza volta che ci vedevamo, e di solito in questi casi è il momento di concludere. Era chiaro che lui fosse interessato, ma i signori non ti mettono le mani addosso. Ma alla fine io non me la sono sentita, il giorno dopo dovevo partire...e sono andata a casa”.