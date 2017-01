È stato prorogato l'invio degli elaborati per l’ottava edizione del Premio Artisti per la Pace Città di San Vitaliano. I partecipanti potranno inviare i propri lavori fino al 19 febbraio. I lavori raccolti saranno valutati da una giuria di esperti che verrà svelata dopo la data di ultima consegna degli elaborati. La partecipazione al premio è completamente gratuita, ai vincitori saranno consegnati premi in opere d’arte e denaro. Le opere vincitrici saranno premiate durante la serata finale del Concorso che si terrà sabato 11 marzo alle 19.30 nel Teatro Comunale della Città di San Vitaliano.

Martedì 10 Gennaio 2017, 19:17 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 19:17

