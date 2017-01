I selfie sono troppo hot, Instagram sospende il profilo della star della tv

Giovedì 5 Gennaio 2017, 16:50 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2017 17:17

Il suo profilo era così hot che Instagram ha sospeso l'account della 25ennenome d'arte per Senada Nurkic, star della tv serba diventata famosa per aver fatto sesso in diretta nazionale nel Grande Fratello del suo paese. Come riporta il Daily Star , la star del reality è stata denunciata dagli utenti per l'eccessiva nudità.I suoi selfie sono senza censura e troppo sexy. Lei si scusa con i fan auspicando di tornare a pubblicare post il prima possibile, ma nel frattempo il social le ha lanciato un ultimatum.Il profilo per ora è stato solo sospeso, ma se esagererà ancora con i suoi porno-scatti, l'app sarà costretta a cancellarla definitivamente. Intanto Maca nega le voci secondo cui lavorerebbe come escort.