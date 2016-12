Sesso in pieno giorno dietro il bus: il video finisce su Facebook

Giovedì 22 Dicembre 2016, 16:18 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2016 21:06

MARGHERA -in pieno giorno dietro un bus dell'in sosta ma fuori servizio. È successo due giorni fa ae la scena è stata ripresa daldi un residente ed è finita sulla paginadedicata alla Città Giardino. Un atto osceno in luogo pubblico come, purtroppo, se ne vedono non solo in questa occasione, in quella che è consideratae dove ogni giorno arrivano a tutte le ore clienti per soddisfare le loro esigenze di natura sessuale a pagamento.L'episodio è avvenuto in via Fratelli Bandiera, poco dopo il Centro sociale Rivolta e la chiesa di san Michele dove spesso le lucciole hanno modo di attirare i loro clienti e di appartarsi. «Si tratta di una vicenda di cui siamo stati messi a conoscenza dallo stesso residente che ha ripreso la scena spiega Gianfranco Bettin, presidente della Municipalità di Marghera In questo caso, l'episodio è diventato di dominio pubblico e fa più scalpore perché è stato messo in rete che, come noto, è una cassa di risonanza senza limite. Episodi del genere sono molto frequenti e di segnalazioni di questo tipo ne abbiamo spesso. Succede anche di giorno, perché ci sono angoli in cui prostitute e clienti riescono ad appartarsi. Ci sono anche dei camper, dove tutto avviene all'oscuro di chi transita e soprattutto di chi abita intorno».