Pioggia di feci umane sulla sua auto, la donna che dichiara guerra alle compagnie aeree -Video

Sabato 7 Gennaio 2017, 18:02 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 19:31

Brutto risveglio tre giorni fa per, di Salt Lake City, nello Utah. La donna ha trovato la sua auto ricoperta di feci umane e ha deciso di sporgere le sue lamentele contro le compagnie aeree dell'aeroporto a pochi passi da casa sua.Bethany ha pubblicato un video susostenendo che la macchina è stata bersagliata dai rifiuti lanciati in volo da un aereo. Il filmato mostra il suo vialetto ricoperto di feci."Ho voglia di vomitare in questo momento", spiega nel video.Spiega anche che non è la prima volta che avviene un tale. "Non capisco perché le compagnie aeree si debbano disfare dei rifiuti umani nel mio cortile", ha detto a Metro.