Sposati da 80 anni, coppia record: «Ci teniamo per mano come il primo giorno»

Venerdì 16 Giugno 2017, 21:53 - Ultimo aggiornamento: 17-06-2017 10:17

Il loro segreto è chiaro: «Ci amiamo e ci teniamo per mano ancora oggi, come il primo giorno».E c'è un motivo preciso, che rimanda a giorni difficili e dolorosi. A breve festeggeranno gli 80 anni di matrimonio, un traguardo che li ha resi la coppia più longeva di tutta la Gran Bretagna., rispettivamente di 102 e 99 anni, si sposarono infatti nel lontano 1937. Oggi vivono insieme in una casa di riposo in Galles, dove si sono trasferiti anche i figli, Allan e Pat, rispettivamente di 77 e 75 anni, per stare più vicino a loro. C'è mancato poco, come riporta il Mirror , che la festa non si celebrasse: Ken, ex macellaio in pensione, è infatti caduto e ha riportato la rottura dell'anca, ma è stato raggiunto in ospedale dalla moglie, che soffre di demenza senile.«Il vero segreto è tenersi per mano» - spiegano i due anziani coniugi da record - «Lo facciamo per tutti quei giorni in cui la guerra ci aveva separato: Ken al fronte e Margaret sola, con i figli, sotto i bombardamenti nazisti, lavorando come segretaria di un medico».