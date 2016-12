La sposa va in bagno e sparisce nel nulla: il neomarito fa una scoperta choc

La polizia sta cercando di verificare cosa sia realmente successo ad una giovane sposa indiana che, rientrando ieri sera a casa al termine del viaggio di nozze col marito, in attesa di imbarcarsi su un volo in coincidenza è sparita nel nulla dopo essere entrata in un bagno dell'aeroporto di New Delhi.



La donna, di cui non sono state rese note le generalità, era scesa con il marito da un aereo proveniente da Bagdogra, in West Bengala, ed era in attesa di raggiungere Lucknow con un altro volo serale. Nel terminal 1C dello scalo, riferisce Zee Tv, la sposina che vestiva un sari blu ha sorriso al marito, le ha consegnato cellulare e borsetta, e gli ha detto di voler utilizzare il bagno. Luogo però da cui apparentemente non è più uscita.



Dopo averla fatta cercare all'interno e aver ispezionato in lungo e largo il terminal, lo sposo, sbigottito, si à recato al posto di polizia aeroportuale per spiegare l'accaduto. Gli agenti hanno allora esaminato le riprese delle telecamere fisse collocate nello scalo, da cui è emerso che alle 18:14 di ieri la sposina è entrata nel bagno, e minuti dopo da esso è uscita una donna con un burqa scuro che si è diretta verso il parking VIP dove un uomo l'ha ospitata su un'auto partita a tutta velocità.



Di fronte a queste immagini, l'uomo ha ammesso che le fattezze della donna in burqa erano simili a quelle della moglie, ma non ha voluto credere fino in fondo che fosse proprio lei, uscendo dagli uffici della polizia senza depositare alcuna denuncia.

Mercoledì 18 Maggio 2016, 11:16 - Ultimo aggiornamento: 28 Dicembre, 08:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA