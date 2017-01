Ancora una 'marachellà del tennista australiano Nick Kyrgios, 'bad boy' del circuito Atp. Dopo aver battuto Rafa Nadal in un match di esibizione 'Fast 4' a Sydney, si è presentato in conferenza stampa indossando una maglietta con il volto del nuovo Presidente Usa Donald Trump raffigurato con un paio di corna rosse. Sotto all'immagine una scritta con insulto allo stesso Trump. Ad ottobre Kyrgios, 21enne originario di Canberra, era stato sospeso dall'Atp per otto settimane dopo una sceneggiata a cui aveva dato vita in campo a Shangai dopo aver perso contro Zverev. La punizione era stata poi ridotta a tre dopo che il tennista aveva accettato di fare dei colloqui con uno psicologo.

Martedì 10 Gennaio 2017, 13:38 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 13:50

