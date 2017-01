Un uomo come testimonial di un mascara, la rivoluzione di Maybelline

Idk who the hell made this 😂 you guys are the BEST! Love you all! 😍 Una foto pubblicata da 🌙Manny Gutierrez (@mannymua733) in data: 17 Nov 2016 alle ore 19:09 PST

Mercoledì 11 Gennaio 2017, 20:01 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 20:09

Unper promuovere un. Questa è la trovata commerciale diche nel pubblicizzare il nuovo rimmel "Colossal Big Shot Mascara" usa il volto di, make-up artist e fa anche lo youtuber, molto conosciuto sul web.È la prima volta che un uomo diviene il volto di un prodotto tipicamente femminile e si tratta di una vera e propria rivoluzione nel mondo del beauty che ha fatto sicuramente discutere. Per anni si è associata l'immagine del trucco e delle cure estetiche a quelle di una donna, con Martin cambia tutto.La notizia ha fatto in breve tempo il giro del mondo e anche se, come al solito non sono mancate le polemiche, tanti sono stati invece i consensi