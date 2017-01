Usa, mamma 26enne si sente male durante la diretta Facebook: gli amici la vedono morire

Domenica 1 Gennaio 2017, 15:58 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2017 20:11

Amava condividere ogni momento con i suoi amici di Facebook: raccontava agli altri ciò che le succedeva e si divertiva a dare annunci su quello che sarebbe accaduto nella sua vita. Così quando Keiana Herndon, 26enne mamma di tre bambini di El Dorado, in Arkansas, ha deciso che si sarebbe iscritta nuovamente a scuola per dare una svolta alla sua esistenza, la prima cosa che ha fatto è stata iniziare una diretta Facebook per comunicarlo: pochi minuti e molti dei suoi 3.400 amici hanno iniziato a seguila. Non avrebbero potuto mai immaginare che quelle sarebbero state le ultime parole di Keiana.Mercoledì la donna aveva preso in braccio Rylee, il figlio di un anno, e aveva iniziato la sua diretta da casa di un amico. Improvvisamente, però, ha iniziato a sentirsi male mentre i suoi amici guardavano inermi ciò che stava succedendo. «Ha iniziato ad asciugarsi il viso e a scuotere la testa – ha raccontato Barbara Johnson, la zia della ragazza – non ho fatto in tempo a chiedermi cosa stesse succedendo che ho visto Keiana svenire e cadere in terra. Rylee, a quel punto, ha preso il telefono e ha iniziato a giocarci e a balbettare qualcosa. Poi il silenzio». Nelle ultime immagini in diretta un amico della ragazza si precipita per aiutarla e chiama l'ambulanza: Keiana è stata trasportata con urgenza in ospedale, ma i medici non hanno potuto far nulla per salvarla. A ucciderla sarebbe stata una complicazione cardiaca. Adesso bisognerà attendere l'autopsia per determinare cosa nello specifico abbia provocato il decesso. «Aveva un problema alla tiroide – ha detto Mary Morgan, la madre di Keiana – Non sappiamo cosa sia successo. L'unica cosa che so è che vorrei avere con me la mia bambina».Il video originale è stato rimosso da Facebook e non è chiaro quante persone abbiano assistito al malore in diretta. «Non ho la forza di guardare quelle immagini – ha detto in lacrime Richard Herndon, il padre della ragazza – Amava documentare ogni aspetto della sua vita. Mai avrei potuto immaginare di dover assistere al suo ultimo respiro in diretta Facebook».