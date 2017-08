Veronica Pivetti si confessa: «Delusa dagli uomini, ora vivo con una donna»

#Repost @cartabiancarai3. Tra poco a #cartabianca #VeronicaPivetti. Alle 18:25 su #Rai3 Un post condiviso da Rai3 (@instarai3) in data: 23 Feb 2017 alle ore 09:13 PST

Lunedì 21 Agosto 2017, 15:50 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2017 16:06

MILANO – “Il mio rapporto con lei è serio, sincero, profondo, intenso”.si confessa in un’intervista a Di Più Tv e, dopo la fine del suo matrimonio collega Giorgio Ginex, terminato nel 2000, ha dichiarato di “essere delusa dagli uomini” e di vivere con una donna: “Vivo con lei e due cani - ha fatto sapere - siamo una famiglia, non potrei desiderare di più”.Il loro è un rapporto profondo che Veronica descrive così: “È una cara, carissima amica, non lo definirei un amore, anche se è il rapporto più profondo che ho avuto nella mia vita ed è sotto gli occhi di tutti (…) Ci vogliamo molto bene, in lei rivedo Adriana, una ragazza della quale mi innamorai da giovane, me ne innamorai perdutamente”.