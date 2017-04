Venerdì 14 Aprile 2017, 19:32 - Ultimo aggiornamento: 14-04-2017 19:32

Lo scorso anno il consumo fresco delle fragole ha toccato la cifra record di 86.600 tonnellate, +4% sull'anno precedente. Il dato emerge da un'indagine di Macfrut Consumers Trend, elaborazione Cso. Sebbene si tratti di un prodotto dalla spiccata stagionalità - si sottolinea nella ricerca - sempre lo scorso anno oltre l'81% delle famiglie italiane ha acquistato almeno una volta fragole per un volume a nucleo di circa 4,14 kg ed una spesa di 14,4 euro. Il mese con il maggior consumo è stato quello di aprile, arrivato a superare la soglia delle 25mila tonnellate, dato che lascia il segno se si pensa che solo dieci anni fa il consumo superava di poco le 10mila tonnellate e che eleva questo prodotto sempre più di qualità, fresco, simbolo del made in Italy, a frutto tipico della Pasqua. E il 21 aprile, nel Palazzo Ducale di Parete, in provincia di Caserta, si terrà anche la "XI Festa della Fragola". Il sindaco di Parete, Luigi Pellegrino, sottolinea: «Vogliamo dare visibilità alle nostre eccellenze, sia di tipo produttivo quale la fragola, che di tipo culturale attraverso il restauro del Palazzo Ducale che vuol essere un incubatore di attività letterali, culturali e musicali. I nostri prossimi interventi saranno sempre orientati in tal senso, realizzando il Parco Agricolo Urbano con il recupero di masserie da destinare a fini didattici e con la realizzazione di un’area PIP dove verranno allocate attività di trasformazione ortofrutticola».La superficie coltivata in Italia con le fragole è cresciuta del 3% pari a 3.640 ettari; la regione con la maggiore area di produzione è la Basilicata (892 ettari), territorio in un decennio passato a una crescita di prodotto di ben dieci punti (dal 14% al 24%); bene anche l'export italiano arrivato a 36,5 milioni di euro, dai 33 milioni dell'anno precedente. «Non è casuale la scelta della fragola a simbolo dell'edizione di Macfrut 2017 - spiega Renzo Piraccini, Presidente di Cesena Fiera - sino a qualche anno fa prodotto in declino su più fronti (consumi, prodotto, mercato estero), oggi è lo specchio di un'agricoltura che investe nell'innovazione e fa il salto di qualità. La scelta della Basilicata a regione partner va in questa direzione».