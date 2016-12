Capodanno con cena vip da 1.500 euro: ecco l'esclusivo menu firmato Carlo Cracco

Sabato 31 Dicembre 2016, 18:46 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2016 19:43

VENEZIA - Grande attesa per, secondo antipasto della. Nel frattempo si scoprono le prelibatezze delrealizzato dalla Meeting & Dining Services per i(biglietti sold out) che spenderanno 1500 euro a testa per il Capodanno. Si inizia con, cremoso all'arancio e basilico all'antipasto, accompagnato da. Due primi:con(comunemente gò) con, germogli e profumo di bergamotto, annaffiati da unSi passa ai secondi:baby fino alfondenti e cotechino cone tartufo bianco. Stavolta tocca ad un, riserva Montigl Kellerei Terlan. Si conclude con i: chiocciolina al pistacchio, cioccolato bianco e fave di tonka, fondente ai lamponi ed allo yogurt per poi proseguire con panettone, uva e torrone. Brindisi di. Si parla di una consulenza di 10 mila euro per Cracco che stasera non sarà presente ma avrebbe dato precise indicazioni per la preparazione della prelibatezza che si ispira al suo ultimo libro: E' nato prima l'uovo o la farina?