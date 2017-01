Lunedì 9 Gennaio 2017, 14:04 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 14:24

Aveva deciso di fare la sua proposta di matrimonio davanti a una platea di migliaia di appassionati di musica elettronica in un gigantesco locale del Texas dove la sua fidanzata, l'indonesiana Endyugi , si esibiva come ballerina. Per realizzare il proprio intento, Jeff Jackson si era precedentemente accordato con un dj per fare capolino durante la serata e intervenire nel bel mezzo dello show.Fin qui, nulla di male, eccetto lo stupore dei tanti presenti e qualche momento di imbarazzo dovuto all'emozione. A Jeff, infatti, cade dalla mano l'anello per la propria amata, mentre la ragazza, emozionata e un po' imbarazzata, resta incredula ma accetta subito la proposta.Seguono momenti comprensibilmente emozionanti, ma la povera Endyugi non si accorge di un pericolo alle sue spalle e sprofonda in un buco del palco, cadendo malamente. Come riporta il Mirror , tuttavia, la ragazza se l'è cavata con qualche livido: «Fa parecchio male, ma sono felicissima. Grazie a tutti voi per gli auguri».