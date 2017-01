Londra, all'asta il box accanto alla regina nella Royal Albert Hall: oltre 2 milioni per sedersi vicino a Elisabetta

Mercoledì 11 Gennaio 2017, 21:04 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 21:13

Oltre due milioni e mezzo di sterline per avere il privilegio di sedere accanto alla regina. D'altronde incontrare dal vivo la sovrana d'Inghilterra non è cosa da tutti. E occupare il posto accanto al suo durante un evento culturale, può essere davvero costoso.Per l’esattezza, come riporta il sito "LondraItalia.com", 2 milioni 500 mila sterline, circa 2 milioni 900 mila euro al cambio attuale. Questo il prezzo di un box della Royal Albert Hall di Londra messo in vendita da poche ore, confinante con quello riservato alla Famiglia Reale.Per i pochi che ancora non la conoscessero, stiamo parlando di una delle sale da concerti più famose al mondo, realizzata nel 1871 su volontà dalla Regina Vittoria in memoria di suo marito Re Alberto. Con i suoi 5.270 posti a sedere è considerato uno dei maggiori poli culturali della capitale inglese tanto da aver ospitato nel corso della sua lunga carriera i maggiori artisti internazionali. Come dire, non sei davvero una celebrità planetaria se prima non ti sei esibito alla Royal Albert Hall.