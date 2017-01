Monopoly, le vecchie pedine hanno i giorni contati: voto online per scegliere le sostitute

Martedì 10 Gennaio 2017, 15:09 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 15:16

Le storiche pedine del Monopoly hanno i giorni contati. Il gioco da tavolo più famoso di tutti i tempi e diffuso in oltre 100 Paesi in tutto il mondo, verrà rivoluzionato direttamente dai giocatori. Da oggi e fino al 31 gennaio infatti i fan potranno partecipare su Votemonopoly.com ad una votazione per scegliere le nuove otto pedine che saranno incluse nelle future edizioni, seguendone giorno per giorno l’andamento sulla pagina Facebook ufficiale. Sono più di 60 le proposte tra le quali i fan potranno scegliere, compresi un orologio, un papillon, un Emoji dell’iconico Mr. Monopoly o un elicottero.Non è la prima volta che Hasbro offre la possibilità agli appassionati del suo gioco in scatola più amato di modificarne qualche aspetto. Nel 2015, ad esempio, in occasione dell’80° anniversario ha chiesto il loro aiuto per realizzare la versione Giro del Mondo di Monopoly, selezionando le città da inserire nel tabellone tra quelle più importanti di tutte le nazioni, mentre nel 2013 sono state proprio le pedine a essere messe al voto, ma per sostituirne soltanto una a favore di una nuova aggiunta: l’indimenticabile dipartita del ferro da stiro e l’ingresso del gatto. Questa volta sarà tutto il set completo a essere messo in discussione: nessuna pedina è al sicuro.Il ditale, l’automobile, la nave, il cappello a cilindro, la carriola, lo stivale, il gatto o il mitico Scottish Terrier, compagno fedele di Mr. Monopoly sin dal 1950: tutte rischiano di perdere il posto durante questa insolita tornata elettorale targata Monopoly Token Madness. Ogni fan potrà scegliere un set completamente nuovo di otto pedine tra tutte quelle proposte o confermare le sue preferite tra quelle già presenti oggi. Solo quelle più votate saranno inserite nella nuovissima edizione del gioco che sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal prossimo agosto.Tutti i veri giocatori di Monopoly hanno una pedina specifica a cui sono particolarmente affezionati e che ad ogni partita litigano ad amici e parenti e sarà necessario impegnarsi al massimo, votando e facendo una vera e propria campagna elettorale, per salvarla dall’esclusione. Le urne saranno aperte da oggi fino al 31 gennaio, mentre i risultati saranno svelati al pubblico solo il 19 marzo, in occasione del World Monopoly Day, il compleanno del gioco di società più amato dalle famiglie. Sarà una line-up completamente rinnovata o qualche classica pedina riuscirà a riaffermarsi? La palla è in mano ai fan.Oltre a quelle presenti nella versione attuale, nella lista delle contendenti per un posto tra le otto pedine del Monopoly sono presenti anche altre vecchie conoscenze degli appassionati: il pinguino, l’elicottero, il cappello da cowboy, la paperella di gomma, la motocicletta e le infradito sono tutte già comparse in una o più edizioni speciali del gioco, adesso grazie al referendum popolare Token Madness potranno tornare alla ribalta e conquistare un ruolo di primo piano. La maggior parte delle 64 pedine che si potranno scegliere saranno però assolutamente nuove e sono già pronte a conquistare tutti i fan. Qualche esempio? Una macchina da scrivere, una tavola da surf, una palla da spiaggia, un monster truck, un fuoco da campo, un grammofono, un paio di occhiali da sole e addirittura un tirannosauro, solo per citarne qualcuna.Per celebrare il grande evento, Hasbro rilascerà inoltre il Monopoly Token Madness, una nuova edizione del gioco in scatola che conterrà per l’ultima volta (a meno di una completa riconferma da parte dei fan) il set attuale di pedine, accompagnato da 8 delle nuove proposte in versione dorata.