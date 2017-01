La pizza ricoperta d'oro che costa 2mila dollari

Mercoledì 11 Gennaio 2017, 11:24

Un impasto al nero di seppia, ricoperta di formaggio inglese Stilton, foie gras francese, foglie e petali d'oro, tartufi a scaglie, caviale e fiori eduli. Non si direbbe, ma sono gli ingredienti di una pizza. E mentre sul gusto non possiamo garantire, ne conosciamo per certo il prezzo: duemila dollari. Tanto vale nel menù del ristorante Industry Kitchen di New York la 24K.Una pizza di certo non alla portata di tutti, ma non è neanche detto che tutti vogliano provarla. Tra i commenti apparsi al video realizzato da Insider per mostrare la creazione, ce n'è uno che ha ricevuto moltissime approvazioni: "Con 2000 dollari puoi andaer in italia e mangiare la VERA pizza". A scriverlo, come suggerisce il nome, è una ragazza orgogliosamente italiana, ma a giudicare dai consensi deve essere opinione diffusa anche oltreoceano.