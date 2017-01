Dopo l'andamento sottotono registrato per i consumi natalizi, anche le prime stime relative agli acquisti in saldo prospettano un galleggiamento rispetto allo scorso anno: solo il 39% delle famiglie infatti intende approfittarne, con una forte divario tra Nord e Sud Italia. È quanto emerge da un sondaggio di Adusbef e Federconsumaotri in vista dell'avvio dei saldi il 5 gennaio. «Per un aiuto concreto teso a risollevare i consumi è necessario agire prima di tutto attraverso un piano straordinario teso a creare occupazione e attuare una redistribuzione dei redditi. Inoltre sarebbe utile, come sosteniamo da anni, una completa liberalizzazione dei saldi», affermano Rosario Trefiletti ed Elio Lannutti, Presidenti di Federconsumatori e Adusbef.



«I saldi rappresentano un'occasione sia per i consumatori che per i commercianti. Secondo le nostre stime elaborate in base alle intenzioni di acquisto degli italiani, possono valere potenzialmente oltre 4,9 miliardi di euro di consumi, per una spesa media di circa 330 euro a famiglia». Ad affermarlo in una nota è Roberto Manzoni, presidente di Fismo, l'associazione che riunisce i commercianti del settore moda di Confesercenti.

Lunedì 2 Gennaio 2017, 10:54

«I saldi rappresentano un'occasione sia per i consumatori che per i commercianti. Secondo le nostre stime elaborate in base alle intenzioni di acquisto degli italiani, possono valere potenzialmente oltre 4,9 miliardi di euro di consumi, per una spesa media di circa 330 euro a famiglia». Ad affermarlo in una nota è Roberto Manzoni, presidente di Fismo, l'associazione che riunisce i commercianti del settore moda di Confesercenti, mentre i saldi invernali sono al via. Tra oggi e giovedì, infatti, le vendite di fine stagione si avvieranno in tutte le regioni italiane. Ad iniziare per prime, il 2 gennaio, sono Campania, Sicilia e Basilicata, mentre le altre daranno il via agli sconti il 5 gennaio.Quest'anno i saldi sono un evento particolarmente atteso. Tra i consumatori italiani, innanzitutto: oltre un italiano su due (il 58%) si dichiara interessato o molto interessato ad acquistare prodotti, in due casi su tre d'abbigliamento. Ma anche tra i commercianti, che sperano di recuperare un andamento delle vendite natalizie sotto le previsioni.