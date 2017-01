Domenica 8 Gennaio 2017, 14:30 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2017 14:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mare cristallino, sabbia bianca e fine, vegetazione lussureggiante: le caratteristiche dell'isola tropicale ci sono tutte, e se state già pensando a dove passare le prossime vacanze allora dovreste prendere in considerazione le Isole Vergini americane. Oltre ai classici scorci da cartolina, infatti, il paradiso caraibico ha un incentivo in più per farsi visitare: per festeggiare i cento anni passati da quando Copenaghen vendette le isole a Washington, nel 1917, a chiunque ci passerà almeno tre notti saranno regalati 300 dollari da spendere in attività culturali e tour sul territorio.