Capri-Hollywood, Mel Gibson regista dell'anno

Mel Gibson per 'Hacksaw Ridge', ha vinto il premio 'Regista dell'anno' alla 21esima edizione di Capri, Hollywood: il riconoscimento sarà ritirato domani sull'isola da produttore Bill Mechanic già insignito del titolo 'produttore dell'anno' per questo film, storia vera di un eroe americano della II guerra mondiale interpretato da Andrew Garfield (già Capri- Hollywood 2010 - Breakout Actor) che senza sparare un colpo salvò 75 uomini nella battaglia di Okinawa. 'Hacksaw Ridge' opera che ha già conquistato le principali nomination ai Golden Globes si annuncia tra i favoriti anche alla notte degli Oscar. «Ho impiegato 15 anni per realizzarlo. Gibson, con il quale proprio sono ora in contatto telefonico, sarà molto contento per questo premio - ha annunciato Mechanic,una icona dell'industria cinematografica mondiale, sul palco del cinema Paradiso di Anacapri - lui era il regista perfetto per questo progetto e ne ero convinto: gli ho chiesto tre volte di accettare e alla fine mi ha detto si. Era importantissimo fare questo film. Come ha detto la presidente del festival Noa nel suo discorso, la funzione dell'arte è importante più che mai in questo nostro mondo che sembra impazzito, governato dall'intolleranza. In questa opera invece c'è molta apertura e valori che spesso nei film di Hollywood mancano».



Il film presentato in anteprima al pubblico a Capri, nelle sale italiane dal 9 febbraio con Leone Film Group e Eagles Picture, racconta la formazione di Desmond Doss e la battaglia di Hacksaw Ridge (1942) dove il giovane si distinse per i suoi atti di eroismo meritando, primo obiettore di coscienza, la Medaglia d'Onore del Congresso, la più alta onorificenza militare Americana. Mechanic , 42 nomination e 2 Oscar, ha vinto le statuette per il miglior film quando era a capo della Fox con 'Braveheart' (dello stesso Gibson) e con il 'Titanic' di Cameron,ed è stato artefice di titoli come Giulietta e Romeo, Independence Day, Fight Club, X-Men. Sta attualmente lavorando a progetti con Paul Verhoeven, David Fincher, John Woo, Gregor Jordan e Ben Lewin.

Giovedì 29 Dicembre 2016, 13:50 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2016 13:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA