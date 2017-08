Ferilli e Cattaneo, la coppia d'oro in vacanza tra le isole e la Costiera

Sabrina Ferilli, anche se Romana de Roma, non ha mai nascosto di apprezzare le bellezze naturali ed il mare straordinario che offre il nostro golfo. A Capri la Sabrina nazionale si gode la sua vacanza insieme al marito Flavio Cattaneo. Il super manager che frequentava l'isola azzurra quando rivestiva la carica di amministratore delegato di Terna, prima di assumere quella di Telecom, il colosso telefonico dal quale Cattaneo si è dimesso proprio lo scorso mese di luglio. Una pausa estiva dagli impegni di lavoro che Cattaneo trascorre insieme a sua moglie: i due si sono sposati nel 2011 e la loro love story non ha mai subito crisi. L'affascinante Ferilli, l'attrice più amata dagli italiani, è stata tra i protagonisti del film «La grande bellezza» che ha vinto l'Oscar e il Golden Globe nel 2014 come miglior film straniero.





E dopo questo importante traguardo ancora un impegno sul grande schermo con il film «Io e lei». In questi giorni di metà agosto la coppia famosa si è concessa uno scampolo di vacanza navigando tra le perle dei due golfi di Napoli e Salerno: tra Amalfi, Positano, Ravello e in quello di Napoli navigando tra le isole di Capri, Procida ed Ischia. Una vacanza tranquilla con tanto sole e tuffi in mare per l'attrice ed il manager. Nel corso della vacanza la Ferilli ha allentato i rigori della dieta seguita nelle abitudini gastronomiche anche dal suo affascinante marito. La coppia ritornerà presto ai rispettivi impegni, Sabrina sarà sicuramente su un set cinematografico o in una fiction televisiva. Più difficile, invece, dopo le dimissioni di luglio da Telecom sarà conoscere il nuovo ruolo, sia nel settore pubblico che nel privato, che andrà a svolgere Cattaneo, il super corteggiato manager, che intanto non dimostra eccessive preoccupazioni e si gode la vacanza nei due golfi continuando la sua crociera in acque tranquille, abbronzandosi al sole e lunghe nuotate in mare per un totale relax insieme alla sua fedelissima Sabrina, mentre circumnaviga le coste del nostro mare.

Domenica 20 Agosto 2017, 19:12 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2017 19:12

