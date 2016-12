Sabato 24 Dicembre 2016, 10:54 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2016 10:54

Piccole dive crecono. In attesa di urlare da un portone «accattatevillo», Flavia Gatti, 15enne napoletana, gira pellicole e fa girare le teste dei fan proprio come Sofia Loren. Verace, spontanea e con un sorriso che spalanca il cuore, si lascia abbracciare da sciarpe e pigiami ben lontanta dalla malizia che trasmette il suo sguardo. Segue i consigli di «mammà», anche per «partorire» nella fiction record di ascolti su Rai Uno, «Mia moglie, mia figlia, due bebè», dove la bionda partenopea, formatasi nel centro di produzione e recitazione cinematografica Cinemafiction di Napoli, è stata protagonista insieme a Serena Autieri e Neri Marcorè.Nel futuro della liceale un futuro da attrice: ad attenderla, infatti, un prossimo ruolo di cui non anticipa nulla. Si racconta nella video intervista a Il Mattino, e invita le sue coetanee a godersi persino i brufoli. Sentite perché.