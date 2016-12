Giovedì 22 Dicembre 2016, 14:25 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2016 14:25

Dal 27 dicembre al 2 gennaio Capri sarà il red carpet di tutto il gotha del cinema internazionale per il «Capri, Hollywood – The International Film Festival». Questa mattina Pascal Vicedomini, produttore e fondatore del Festival e Raffaella Modugno, la giovane modella campana che sarà la madrina di questa edizione, hanno presentato il programma ricco di eventi e di premi.Giunto al traguardo dei ventuno anni, anche quest’anno il «Capri Hollywood» porta sull’Isola azzurra i più noti nomi del grande schermo. L'evento, che apre la stagione delle premiazioni globali, a cominciare dai Golden Globes fino agli Oscar, sarà inaugurato ufficialmente martedì 27 dicembre alle 16:30 nella Piazzetta dal Coro delle Voci Bianche del Teatro San Carlo di Napoli a cui verrà consegnato il «Capri Peace Award» per il proprio impegno a tramandare i valori della cultura e della tradizione artistica nazionale attraverso la musica.La manifestazione propone un eccezionale cartellone di film scelti tra i migliori titoli internazionali ed italiani, tra anteprime e rassegne, per la gioia del pubblico, cui sarà consentito gratuitamente l'accesso nelle sale di Capri e Anacapri. Al termine della manifestazione verranno consegnati prestigiosi premi come il «Capri Legend Award» che quest’anno andrà al regista americano Taylor Hackford (Ufficiale Gentiluomo, Ray, L’avvocato del diavolo) che a Capri porterà l’anteprima europea del suo recente “The Comedian” con Robert De Niro, Danny De Vito e Leslie Mann. «Un film a cui teniamo tantissimo perché l’idea è nata proprio in Campania, a Ischia», ha sottolineato Pascal Vicedomini. Secondo «Capri Legend Award», andrà all'attrice inglese Helen Mirren, a Capri con l’anteprima di “Collateral Beauty” di David Frankel (in uscita il 4 gennaio). E ancora, gli scenografi Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, già vincitori di 3 premi Oscar e nuovamente in corsa per «Silence» di Martin Scorsese. E l’imprenditore malese Francis Yeoh, mecenate-filantropo della musica e produttore dello storico concerto «Music for Mercy» al Foro Romano in occasione del Giubileo straordinario voluto da Papa Francesco. Altro premiato sarà Gianfranco Rosi per il docu-dramma «Fuocoammare» nella categoria «Migliore Film Europeo del 2016».Ad accompagnare la preziosa opera, il dottore di Lampedusa Pietro Bartolo. Non mancheranno premi ai napoletani: Lello Arena e il giornalista-documentarista Gianni Minà riceveranno il premio alla carriera.