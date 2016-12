Venerdì 30 Dicembre 2016, 16:27 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2016 16:33

Il 4 gennaio 2017 sui grandi schermi di UCI Parco Leonardo sbarca ASSASSIN’S CREED, il film ispirato all’omonima serie di videogiochi di grande successo targati Ubisoft, diretto da Justin Kurzel e distribuito in Italia da 20th Century Fox Italia. Gli appassionati della saga avranno la possibilità di ammirare da vicino le doti acrobatiche e di combattimento di Aguilar de Nerha, il protagonista principale del videogioco che nel film ha il volto di Michael Fassbender.Per l’occasione, in esclusiva a Parco Leonardo, si esibirà Leon Chiro, il famoso cosplayer professionista considerato il volto italiano di Assassin’s Creed che, oltre a vincere numerosi titoli individuali nelle varie fiere, lavora con le case videoludiche più importanti ed è spesso invitato come ospite internazionale e giudice negli eventi più grandi a livello mondiale.Leon Chiro sarà presente e disponibile a scatti fotografici con il pubblico nei seguenti giorni e orari presso l’UCI Cinemas di Parco Leonardo:• 4 gennaio, delle ore 18:00 alle ore 23:00;• 6 gennaio, dalle ore 16:00 alle ore 23:00;• 7 gennaio, dalle ore 18:00 alle ore 23:00.