Giovedì 22 Dicembre 2016, 12:12 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2016 12:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È la commedia che più di tutte ha fatto piangere il pubblico al cinema nel 2016: Io prima di te, tratta dal romanzo omonimo di JoJo Moyes (edito da Mondadori), racconta l’amore impossibile tra un ragazzo tetraplegico, Will, e la sua assistente domiciliare Lou. Nella pellicola i protagonisti hanno i volti di due degli attori più amati della Brit Invasion, gli inglesi che stanno conquistando a Hollywood: lui è Sam Claflin di Hunger Games e lei è Emilia Clarke de Il trono di Spade. In occasione delle vacanze di Natale, la storia arriva in versione home video per DVD e Blu-Ray per Warner Bros., con scene inedite e cancellate oltre a contenuti speciali sul dietro le quinte dell’adattamento cinematografico.Il sequel del romanzo, Dopo di te, già amatissimo tra i fan, sarà presto un film che continua a raccontare la vita di Lou dopo l’incontro con Will. Il tema del primo capitolo, infatti, è l’eutanasia perché il giovane, immobilizzato a letto o su una sedia a rotelle, dopo un terribile incidente si ritrova costretto ad accettare il cambio radicale di esistenza, dopo una carriera da brillante genio della finanza e latin lover. Sam Claflin, attualmente nel cast della commedia britannica Their Finest, con Emma Arterton, appena presentata al Dubai International Film Festival alla presenza del cast e della regista, ha confessato che il ruolo in Io prima di te l’ha profondamente cambiato, anche se non ha la minima idea di cosa avrebbe fatto al posto del suo personaggio: “Chi può dire come si comporterebbe davanti ad una simile tragedia? Non giudico Will, ma capisco il suo punto di vista: vuole avere la libertà di decidere il suo destino. Per me, comunque, recitare solo con gli occhi senza muovere alcun arto è stato il momento più delicato e complesso della mia carriera”. Della sua collega Emilia Clarke dice: “Per me è assolutamente pazzesca! Accanto a lei non puoi fare a meno di sorridere e non è stato facile, visto che in molte scene Will è scostante e la tratta male. Non so se alla fine si sia talmente identificata con il suo personaggio, Lou, da essere diventata svagata e maldestra come lei, ma è impossibile non amarla, è adorabile”.Preparate i kleenex, ne avrete bisogno. E, per chi riuscisse a trovarne un paio, anche le calze a righe di Lou che hanno realmente fatto tendenza.