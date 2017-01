Lunedì 9 Gennaio 2017, 14:39 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 14:39

Week end della Befana all'insegna di Mister Felicità, che già la scorsa settimana in un solo giorno di programmazione era balzato al secondo posto della top ten. La commedia di Alessandro Siani sale in testa al box office (con un aumento del 67%) guadagnando altri 3,179 milioni di euro per un totale di 7,150 milioni. La media-sala è di 5.739 euro su 554 schermi.Siani batte tre «notevoli» nuove uscite, tutte come medie-sala altissime: al secondo posto c'è il cartoon Sing che mette a segno 2,914 milioni nel week end, 3,728 milioni nei 5 giorni di programmazione totale e una media di 5.794 su 503 sale. In terza posizione esordisce Collateral Beauty (con Will Smith, Edward Norton, Keira Knightley, Kate Winslet e Helen Mirren) che guadagna 2,857 milioni nel fine settimana (3,377 milioni totali) e ottiene una media di 7.722 euro (370 sale). Al quarto posto Assassin's Creed (con Jeremy Irons, Michael Fassbender e Marion Cotillard) che debutta con 2,682 milioni nel fine settimana e 3,412 milioni nei 5 giorni totali. Il film ispirato al videogioco si fa notare per la più alta media sala della top ten: 8.129 mila euro su 330 schermi.Slitta in quinta posizione il film «re di Natale» ovvero il cartoon disneyano Oceania che mette in cascina altri 2 milioni e nel totale delle tre settimane di programmazione supera i 12 milioni. In discesa dalla terza alla sesta piazza il fantascientifico Passengers del norvegese Morten Tyldum, con Chris Pratt, Jennifer Lawrence e Michael Sheen che incassa 1,438 milioni superando i 4 milioni totali.